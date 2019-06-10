Siirt fıstığı fistolara markasıyla dünya pazarında

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile AB iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında 43 milyon liraya kurulan ve Avrupa'nın en büyük fıstık işleme tesisi olan Siirt Fıstık İşleme Tesisi'nde işlenen Siirt fıstığı, "Fistalora" markasıyla 20 ülkeye ihraç edilecek.

Vali Ali Fuat Atik, ilin Siirt fıstığından hak ettiği ekonomik geliri elde etmesi için önemli çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Ünü ülke sınırlarını aşan Siirt fıstığının dünya pazarına daha rahat satılması için marka ve tescil çalışmalarının devam ettiğini belirten Atik, şöyle konuştu:

"Markalaşma yolunda önemli bir adım atılarak, piyasalara 'Fistalora' markasıyla Siirt fıstığı ürünleri satışı başladı. Çok yakın zamanda Siirt fıstık ürünleri zincir marketlerin raflarında da görülecek. Siirt'in ekonomik ürünlerin başında gelen ve günümüzde artık 'Yeşil altın' olarak da tabir edilen kentin sembolü Siirt fıstığının üretiminin artırılması için yeni hamleler başlatacağız. Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle en az 10 bin dekar yeni fıstık bahçesi kurulumunu hedefliyoruz."

"Distribütörlük anlaşması imzaladık"

Siirt Fıstık İşleme Tesisi Yönetim Kurulu Üyesi ve Pazarlama Sorumlusu Erol Avcı da fıstığın Asya, Avrupa ve Afrika'ya ihraç edilmesi için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Fıstığın il ekonomisine yılda ortalama 750 milyon lira katkı sağladığını belirten Avcı, "Fıstığımızı daha iyi koşullarda işleyip paketlemek için kurduğumuz bu tesis, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının destekleriyle şirketleşmeye giderek 2018 Mart ayında faaliyetlerine başladı. Markalaşma çalışmaları nihayet sonuçlandı ve 'Fistalora' markası ile piyasaya girdi." dedi.

Asya, Avrupa, Afrika kıtalarında distribütörlük imzalandı

"Fistalora" adının fıstık ile bitki florasının birleşmesiyle ortaya çıktığını işaret eden Avcı, bu markanın kamuoyunda olumlu bir izlenim bıraktığını ifade etti.

Fıstığı uluslararası pazara açılması için marka girişimini başlattıklarını ve çalışmalarının devam ettiğini işaret eden Avcı, "Yapılan görüşmeler sonucunda yurt dışı bağlantılar oldu. Asya, Avrupa, Afrika kıtaları ile Baltık ülkeleri pazarı olmak üzere bu pazarlara ulaşmak adına yurt dışında bir firmayla distribütörlük anlaşması imzaladık." diye konuştu.