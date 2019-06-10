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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzlanda skandalı sonrası sürpriz telefon

İhlas Haber Ajansı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TFF Başkanı Nihat Özdemir ile A Milli Takımımızın İzlanda'nın Keflavik Uluslararası Havalimanı'nda maruz kaldığı kötü davranışlar ve yaşanan olaylarla ile ilgili bir görüşme yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefonla aradığı Nihat Özdemir'e konuyla ilgili devletimizin her türlü girişimi yaptığını ve gerekli tedbirlerin alındığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nihat Özdemir'den "Şenol Güneş hocamız ve futbolcularımız morallerini yüksek tutsunlar. Türk halkı onların yanında" mesajını teknik heyet ve takıma iletmesini istedi. 

Erdoğan'a teşekkürlerini sundu
TFF Başkanı Nihat Özdemir, A Milli Takımımıza destekleri için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini sundu.

Kasapoğlu, İzlanda'ya gidecek
Ayrıca Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu da bir heyet ile, Türkiye Futbol Federasyonu ve A Milli Takımızın yanında olduğunu göstermek için bugün İzlanda'ya giderek yarın oynanacak maçta Ay-Yıldızlılara destek olacak. 

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