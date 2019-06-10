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Abdülkadir Selvi'nin İmamoğlu VİP yazısı twitterın gündemine oturdu

Abdülkadir Selvi'nin İmamoğlu VİP yazısı twitterın gündemine oturdu

KARADENİZ gezisinde Ekrem İmamoğlu ile vali arasında yaşanan VİP krizine ilişkin Hürriyet Gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi'den gelen yazı sosyal medyada TT listesine girdi.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’nun Karadeniz gezisindeki VİP krizine ilişkin ters köşeye yatıran bir yorumda bulundu. 

Selvi, ABD’de yargılanan Reza Zarrab’ın eşi Ebru Gündeş’in bile VİP kullandığını belirtip, "Eğer İmamoğlu VİP’ten geçmek istiyorsa, müsaade edilseydi ne olurdu?” dedi. 

İşte Selvi'nin twitterda TT listesine giren satırları:
-Geçmişte Erdoğan’ı da VİP’e almamışlardı ama o bunu sorun etmemişti. Erdoğan’ı VİP’e sokmayanlar gün geldi VİP kapısında onun elini sıkmak için sıraya girdi. Bülent Ecevit başbakanlığı döneminde dahi VİP’i kullanmazdı. VİP salonlarına değil, bizim VİP siyasete ihtiyacımız var. Tamam, İmamoğlu VİP listesinde yok. Ama siyaset liste işi değil, duruş meselesidir. Eğer liste işi olsa VİP listelerini tutanlar parti kurar, iktidar olurdu. Bunlar her zaman sandığa yansır. Ayrıca CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun tarafından önceden bilgi verilerek ve onun refakatinde VİP’e girilmiş. Siyaset aynı zamanda centilmenlik işidir. Eğer İmamoğlu VİP’ten geçmek istiyorsa, müsaade edilseydi ne olurdu? Türkiye’yi ABD’de mahkeme huzurunda zor durumda bırakan Reza Zarrab’ın eşi şarkıcı Ebru Gündeş bile VİP’i kullanıyorsa, Ekrem İmamoğlu’nun yaşlı annesinin hürmetine VİP’i kullanmasına izin verilemez miydi? Yoksa Zarrab’dan daha mı tehlikeli? Ordu-Giresun Havalimanı’nda görev yapanlardan CHP yönetimine “Ne işadamlarının sevgililerini uğurladık buradan” diye bilgiler akmaya başlamış. İşadamının sevgilisini merak etmiş olabilirsiniz ama ben işadamını merak ettim. Yakında bir liste çıkabilir...

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