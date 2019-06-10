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Emeklilerin enflasyona göre alacakları zam miktarı belli oldu

Emeklilerin enflasyona göre alacakları zam miktarı belli oldu

5 aylık enflasyona göre, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşları 56 ile 269 lira arasında artacak. Kesin zam oranı önümüzdeki ay belli olacak.

Bayram ikramiyesini geçtiğimiz hafta alan emekliler, şimdi de Temmuz zammına kilitlendi. Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi, Temmuz'da bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak. Kesin zam oranını 3 Temmuz'da öğrenecek olan emekliler, aynı ay içinde yeni maaşlarını hesabında görecek.

5 Aylık enflasyona göre maaşlar 56 ile 269 lira arasında artacak

Zam oranı merakla beklenirken, 5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 4,99 artış oluştu. Bu oran maaşlara 56 ile 269 lira arasında artış getirecek. En düşük emekli aylığı halen bin 125 lira 48 kuruş seviyesinde bulunuyor.

Bu maaş yüzde 4,99 olarak gerçekleşen 5 aylık enflasyona göre bin 181 lira 64 kuruşa çıkacak. En yüksek maaş ise 5 bin 390 lira 70 kuruş seviyesinde. Bu maaş da yüzde 4,99 zamma göre 5 bin 659 lira 70 kuruşa ulaşacak.

Kesin oran 3 Temmuz'da belli olacak

Haziran enflasyonuna göre zam oranı artabilecek. Haziran ayı enflasyonu artı çıkarsa, emeklilerin zam oranı yükselecek, eğer enflasyon eksi çıkarsa zam oranları gerileyecek. Kesin oran TÜİK'in 3 Temmuz'da açıklayacağı 6 aylık enflasyon verisiyle belli olacak. Temmuzda SSK ve Bağ- Kur emeklileri zamlı maaşlarını alacak.

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