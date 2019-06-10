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Geri adım mı atılıyor? Trump'ın Huawei kararı sonrası yeni gelişme

Geri adım mı atılıyor? Trump'ın Huawei kararı sonrası yeni gelişme

ABD'nin, aralarında Huawei'nin de bulunduğu dev teknoloji şirketleri ile ilişkilerini askıya alması sonrası yeni gelişmeler yaşanıyor.

ABD ile Çin arasındaki soğuk savaştan en çok etkilenen marka Huawei olmuştu. Donald Trump'ın kararı sonrası bu marka ile görüşmeler askıya alınmış ve Google gibi birçok şirket de Huawei telefonlarına güncelleme göndermeyeceklerini açıklamıştı.

Yaşanan olaylar sonrası ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Çin ile ticaret müzakerelerinde ilerleme sağlanması halinde Trump'ın ABD'nin Huawei'ye yönelik yaptırımlarının sakinleşebileceğini söyledi.

Steven Mnuchin, ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakerelerinde ilerlemenin ABD Başkanı Donald Trumpile Çin Devlet Başkanı Şi'nin bu ayın sonunda G20 zirvesi sırasında yapacakları görüşmede yaşanabileceğini belirtti.

Anlaşma olmazsa devam edecek
Steven Mnuchin bir ticaret anlaşması olmaması durumunda Washington'un bütçe açıklarını azaltmak için gümrük tarifeleri uygulamayı sürdüreceğini belirtti ve açıklamasının devamında şu sözleri söyledi:

"Başkan Trump, ticaret konusunda ilerleme sağlarsak ve belirli garantiler alırsak Huawei konusunda belirli şeyler yapmaya istekli olabileceğini söylüyor. Eğer Çin bir anlaşma yolunda ilerlemek isterse, biz ortaya koyduğumuz koşullar çerçevesinde ilerlemeye hazırız. Eğer Çin adım atmak istemiyorsa, Başkan Trump ilişkileri yeniden dengelemek için tarifelerin uygulanmasına devam etmekten mutlu olur."

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