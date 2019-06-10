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Ekrem imamoğlu Binali Yıldırım canlı yayını hangi kanalda ne zaman?

Ekrem imamoğlu Binali Yıldırım canlı yayını hangi kanalda ne zaman?

Türkiye'nin büyük bir merak ve heyecanla beklediği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayları Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu arasındaki canlı yayın ne zaman ve hangi kanalda yapılacak araştırmaları başladı. Peki Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu arasında yapılacak canlı yayın kanalı ve yayın günü ne zaman belli oldu işte son haber...

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkan adayları Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu arasındaki canlı yayın ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak netleşti. 24 Haziran'da tekrarlanacak İstanbul seçimlerinden önce ilk kez canlı yayında bir araya gelecek olan iki adayın canlı yayın programı günü ve kanalı bugün açıklandı. Oturumu ise başarılı gazeteci İsmail Küçükkaya'nın yönetecek.

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanı Mahir Ünal ile CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi öncesi planlanan televizyon programı için bugün bir görüşme yaptı.

Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu'nun katılacağı programın saati ve yeri konusu iki isim aracılığıyla kamuoyuna sunuldu.

İşte Ünal-Altay ikilisinin açıklamalarından ilgili bölümler;

Mahir Ünal şöyle konuştu:

''Engin Altay Bey ile yürüttüğümüz çalışmalar tamamlanmıştır. Mutabık kaldığımız protokolü paylaşacağız. 23 Haziran'da gerçekleşecek olan seçimlerin ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyoruz. Sayın Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu 16 Haziran 2019 pazar günü saat 21.00'de canlşı yayında bir araya gelecekler. Yayın herhangi bir kanalda değil tüm kanallarda yayınlacak şekilde ortak yayınla gerçekleşecektir. Moderatörlüğünü İsmail Küçükkaya gerçekleştirecektir'' dedi.

Eşit süre, eşit soru yöntemi

Ünal, Yıldırım ile İmamoğlu'nun katılacağı programın ''eşit süre, eşit soru'' ilkesine göre yapılacağını açıkladı.

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