HABER /  POLİTİKA

Cumhur ittifakını destekleyen Sedat Peker şaşırttı : Boğazdaki dindar müsrifler

Cumhur ittifakını destekleyen Sedat Peker şaşırttı : Boğazdaki dindar müsrifler

Cumhur ittifakına verdiği destekle bilinen Sedat Peker, AK Parti'ye dostane uyarı diyerek şaşırtan bir çıkış yaptı. Peker, seçimler arefesinde herkesin boğazdaki dindar müsrifleri konuştuğunu iddia etti.

Peker, 23 Haziran'da yapılacak olan İstanbul seçiminde AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım'ın "en büyük şanssızlığını" boğazdaki lüks kafeler olarak gösterdi. 

Cumhur İttifakı’na hayatının sonuna kadar destek vereceğini açıklayan Peker, kişisel blogunda şunları yazdı: 

"Müsaade ederseniz ben, son günlerde sıkça düşündüğüm bir konuyu sizlerle paylaşmak istiyorum… Bence AK Parti adayı Sayın Binali Yıldırım’ın şansı, halkın büyük bir kesimi tarafından sevilen sayın Cumhurbaşkanımız’ın kendisine var gücüyle destek veriyor olması. Ayrıca da Cumhur İttifakı’nı oluşturan diğer partinin yani Milliyetçi Hareket Partisi’nin var gücüyle sayın Binali Yıldırım için çalışmasıdır… Ancak kendi taraftar gurubunun içindeymiş gibi görünen bir kesimden dolayı da maalesef ki kendisinin ciddi bir şanssızlık yaşadığını düşünüyorum.

Aslında oy oranı yüzde 70
Hepimiz Binali Yıldırım bey kazanırsa, "Bir puanla mı kazanacak, yoksa yarım puanla mı?" diye yorum yaparken, aslında bizim unuttuğumuz çok önemli bir şey var! Milliyetçi muhafazakar seçmen kitlesinin Türkiye’deki oy karşılığı tarihin her döneminde en az % 70’e tekabül etmektedir. Bizler Cumhur İttifakı’nın seçimlerde aldığı % 52’lik oy oranını başarı olarak görürken (gerçekten başarıdır), geriye kalan % 18 oyun nasıl geri kazanılacağı konusunda acaba neden bir düşünce içine girip fikir üretmiyoruz!!!

"Boğazda açılan lüks nargile salonları konuşuluyor"

Bence karşı tarafa kaptırılan bu % 18 oyun en büyük sebeplerinden bir tanesi şudur: Önceden halkın büyük çoğunluğunu oluşturan bölüm diğer partilere kızarken, ‘’Bunlar her gün boğazda balık yiyip, rakı içip, her seferinde bir asgari ücret maaşı kadar hesap ödüyorlar’’ diye isyan ediyorlardı… Sırf rakı balık muhabbetinin, daha doğrusu dedikodusunun etkisiyle Ak Parti’ye yönelen oylar çok artmıştı.

"Müsrifliği ve lükse düşkünlüğü konuşuluyor"

-Maalesef şu anda halkın büyük çoğunluğunu oluşturan kesiminin sohbetinde boğazdaki açılan lüks nargile salonlarında oturup keyif yapan ve oralarda bir günde bir asgari ücretlinin maaşını hesap olarak ödeyen, kendini dindar olarak tanımlayan kişilerin müsrifliği ve lükse düşkünlüğü konuşuluyor.

"Sadece dostane yönde tavsiyelerimdir"

Cumhur ittifakı’nı hayatımın sonuna kadar desteklemek konusunda kararlıyım... Yüce Allah’ın izniyle bu söylediklerim Cumhur İttifakı’na oy veren bir vatandaş olarak sadece dostane yönde tavsiyelerimdir... Seçimlerde emperyalist güçlerin, FETÖ’nün, PKK’nın desteklediği belediye başkan adaylarını yenebiliriz ancak yukarıdaki satırlarımda anlattığım konulara hassasiyet gösterilmezse, halkın çoğunluğunun ağzında olan boğazlardaki nargile salonlarında ödenen hesaplar ve lüksün konuşulduğu dedikoduları yenebilmemiz gerçekten mümkün olmayacaktır…

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Haktan Pak'a sanatçılardan veda mesajları! En son Yasak Elma'da oynamıştı
Foto Galeri Haktan Pak'a sanatçılardan veda mesajları! En son Yasak Elma'da oynamıştı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
İmamoğlu ve Yıldırım arasındaki fark ne kadar? Sosyal medya rakamları
İmamoğlu ve Yıldırım arasındaki fark ne kadar? Sosyal medya rakamları
Geri adım mı atılıyor? Trump'ın Huawei kararı sonrası yeni gelişme
Geri adım mı atılıyor? Trump'ın Huawei kararı sonrası yeni gelişme
Fatih Altaylı'dan Konya seyircisine tepki: Yapılan ayıptır
Fatih Altaylı'dan Konya seyircisine tepki: Yapılan ayıptır
Ekrem İmamoğlu Binali Yıldırım canlı yayınıyla ilgili son dakika haberi
Ekrem İmamoğlu Binali Yıldırım canlı yayınıyla ilgili son dakika haberi
İzlanda'daki skandalının ardından Bakan Kasapoğlu'ndan flaş karar
İzlanda'daki skandalının ardından Bakan Kasapoğlu'ndan flaş karar
A Milli Takım'a yapılan skandal muamele! Nedeni ortaya çıktı
A Milli Takım'a yapılan skandal muamele! Nedeni ortaya çıktı
ÖNCEKİ HABERLER
Şevval orucu nedir ne zaman kaç gün tutulur kazaya sayılır mı?
Şevval orucu nedir ne zaman kaç gün tutulur kazaya sayılır mı?
Ege Deri ve Deri Mamülleri İhracatçıları Birliği'nden "Kahvenin hatırı" açılımı
Ege Deri ve Deri Mamülleri İhracatçıları Birliği'nden "Kahvenin hatırı" açılımı
Umut Akyürek'in kızı kim Melek Bal kaç yaşında babası kimdir?
Umut Akyürek'in kızı kim Melek Bal kaç yaşında babası kimdir?
Kurban Bayramı ne zaman 2019 tatil günleri güncel takvimi
Kurban Bayramı ne zaman 2019 tatil günleri güncel takvimi
Uzmanlar gebelik döneminde dikkat edilmesi gerekenleri açıkladı
Uzmanlar gebelik döneminde dikkat edilmesi gerekenleri açıkladı
Takdir teşekkür hesaplama robotu 7. 8. 9. sınıf karne sorgulama
Takdir teşekkür hesaplama robotu 7. 8. 9. sınıf karne sorgulama
Liselerde takdir teşekkür alma kaç puan lise türüne göre karne sorgulama-2019
Liselerde takdir teşekkür alma kaç puan lise türüne göre karne sorgulama-2019
Haktan Pak kaç yaşındaydı neden öldü Haktan Pak ne kanseriydi?
Haktan Pak kaç yaşındaydı neden öldü Haktan Pak ne kanseriydi?
Yorumlar 5 yorum