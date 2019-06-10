HABER /  GÜNCEL

Balıkçılar ihbar etti İzmir'de, denizden erkek cesedi çıktı

Balıkçılar ihbar etti İzmir'de, denizden erkek cesedi çıktı

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, sahilde balık tutanların ihbarıyla gelen polis ekipleri, denizden erkek cesedi çıkardı. Cansız beden, otopsi için Adli Tıp'a gönderilirken, cep telefonlarının kameralarıyla görüntü çekmeye çalışanlar, polis ekiplerini zor durumda bıraktı.

Karşıyaka İskele yakınlarında balık tutanlar, saat 11.30 sıralarında, polise suda ceset olduğunu bildirdi. İhbar üzerine bölgeye deniz polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaklaşık 20 dakikalık çalışmayla erkek cesedini denizden çıkardı. Cansız bedende çürüme ya da bozulma belirtisi görülmedi. Ceset, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan polisler, olayı cep telefonlarının kameralarıyla görüntülemeye çalışanları, uzaklaşmaları için defalarca uyarmak zorunda kaldı.

SON DAKİKA HABERLERİ
İsmail Küçükkaya bombası! Ekrem İmamoğlu ve Yıldırım canlı yayınıyla ilgili
İsmail Küçükkaya bombası! Ekrem İmamoğlu ve Yıldırım canlı yayınıyla ilgili
Abdülkadir Selvi'nin İmamoğlu VİP yazısı twitterın gündemine oturdu
Abdülkadir Selvi'nin İmamoğlu VİP yazısı twitterın gündemine oturdu
SP'nin adayı Necdet Gökçınar'dan çok tartışılacak çıkış!
SP'nin adayı Necdet Gökçınar'dan çok tartışılacak çıkış!
Cumhur ittifakını destekleyen Sedat Peker şaşırttı : Boğazdaki dindar müsrifler
Cumhur ittifakını destekleyen Sedat Peker şaşırttı : Boğazdaki dindar müsrifler
İmamoğlu ve Yıldırım arasındaki fark ne kadar? Sosyal medya rakamları
İmamoğlu ve Yıldırım arasındaki fark ne kadar? Sosyal medya rakamları
Geri adım mı atılıyor? Trump'ın Huawei kararı sonrası yeni gelişme
Geri adım mı atılıyor? Trump'ın Huawei kararı sonrası yeni gelişme
ÖNCEKİ HABERLER
İki dev firma otonomda işbirliğine gitti
İki dev firma otonomda işbirliğine gitti
Emeklilerin enflasyona göre alacakları zam miktarı belli oldu
Emeklilerin enflasyona göre alacakları zam miktarı belli oldu
İSG sonuçları açıklanıyor İSG sonuç sorgulama TC ile giriş
İSG sonuçları açıklanıyor İSG sonuç sorgulama TC ile giriş
Ekrem imamoğlu Binali Yıldırım canlı yayını hangi kanalda ne zaman?
Ekrem imamoğlu Binali Yıldırım canlı yayını hangi kanalda ne zaman?
İsmail Küçükkaya eşi Eda Demirci kimdir mesleği ne?
İsmail Küçükkaya eşi Eda Demirci kimdir mesleği ne?
Umut Akyürek kaç yaşında eşi Oktay Ertuğrul kimdir mesleği ne?
Umut Akyürek kaç yaşında eşi Oktay Ertuğrul kimdir mesleği ne?
Teşekkür alma şartları 2019 karne ortalaması kaç puan olmalı?
Teşekkür alma şartları 2019 karne ortalaması kaç puan olmalı?
Kurban Bayramı ne zaman 2019 tatil günleri güncel takvimi
Kurban Bayramı ne zaman 2019 tatil günleri güncel takvimi
Yorumlar