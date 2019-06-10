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İsmail Küçükkaya bombası! Ekrem İmamoğlu ve Yıldırım canlı yayınıyla ilgili

İsmail Küçükkaya bombası! Ekrem İmamoğlu ve Yıldırım canlı yayınıyla ilgili

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkan adayları Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu arasındaki canlı yayını yönetecek olan moderatörün İsmail Küçükkaya olduğu iddia ediliyor.

Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu'nun katılacağı programın saati ve yeri konusunda bugün saat 13.30'da açıklama yapılacak. Herkesin merak ettiği moderatör mevzusunun ise çözüme kavuştuğu söyleniyor. 

İnternethaber.com sitesine gelen kulis bilgilerine göre bu görevi FOX TV sunucusu İsmail Küçükkaya üstlenecek. Daha önce Uğur Dündar moderatörlük için önerilmişti. Ancak Dündar son dakikada kararından vazgeçmişti. 

Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu canlı yayınını yönetmek için Fatih Altaylı, Didem Arslan, Ahmet Hakan ve Cüneyt Özdemir talipli olmuştu. 

Ekrem İmamoğlu - Binali Yıldırım yayınının bu hafta gerçekleşmesi bekleniyor. Hangi gün olacağı bugün duyurulacak. Her iki parti canlı yayının uydu üzerinden yapılması konusunda anlaştı. Yayını isteyen her kanal canlı olarak verebilecek. Bu doğrultuda programın İstanbul Lütfü Kırdar Kongre Merkezi’nde yapılması gündemde.

İki adayın katılacağı program için ABD başkanları sisteminin uygulanması gündemde. Bu sistemde her iki lidere de aynı sorular yöneltiliyor ve süre de eşit tutuluyor. 

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