ORC, Piar ve MAK seçim anketi! İmamoğlu ve Yıldırım'ın son oy oranları
İSTANBUL seçimleri için geri sayım sürerken Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasındaki yarış iyice kızıştı. Bu pazar günü yapılacak olan ekran düellosu iki isim için kritik önemde. Peki anketler son 2 haftaya girilirken kimi işaret ediyor. İşte ORC, MAK ve Piar seçim anketleri:
Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) iptal kararı sonrası Ekrem İmamoğlu'nun mazbatası geri alındı ve gözler 23 haziranda yapılacak İstanbul seçimlerine çevrildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptal ederek 23 Haziran'da yeniden sandığa gidileceğinin açıklamasının ardından anket şirketleri kimin kazanacağına dair halkın nabzını yoklamaya devam ediyor.
İstanbul seçimleri için şu ana kadar bazı anket firmaları yaptıkları araştırmaları yayımladı ya da bu araştırma sonuçları hakkında değerlendirmelerde bulundu.
ORC Araştırma Eğitim Danışmanlık: ORC Araştırma Eğitim Danışmanlık'ın son anketine göre Ak Parti'nin adayı Binali Yıldırım yarışı yüzde 47 ile önde götürüyor. ORC'nin "23 Haziran'da kime oy vereceksiniz ?" sorusuna CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu diyenlerin oranı ise yüzde 46,7'de kaldı.
ORC'nin 31 Mart seçimleri için yaptığı ankette de Binali Yıldırım önde gösterildi. Buna göre Yıldırım oyların yüzde 50,9'unu alırken, İmamoğlu yüzde 46,6'da bulunuyor.