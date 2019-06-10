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Ortak yayının detayları belli oldu İmamoğlu'ndan ilk açıklama

Ortak yayının detayları belli oldu İmamoğlu'ndan ilk açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ortak yayına ilişkin detaylar belli olduktan sonra ilk açıklamasını yaptı.

CHP adayı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından konuya ilişkin ilk görüşünü paylaştı ve rakibi Binali Yıldırım'a başarılar diledi.

İşte İmamoğlu'nun o açıklaması;

Yıldırım- İmamoğlu canlı yayını detayları az önce belli olmuştu

İmamoğlu ile Yıldırım'ın canlı yayını 16 Haziran pazar günü gerçekleşecek. Saat 21.00'daki program uydu üzerinden tüm kanallara açık olarak verilecek. Program Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde çekilecek. Teknik alt yapı hizmetlerini CHP ve AK Parti ortaklaşa karşılayacak. Canlı yayını isteyen tüm kanallar ve internet siteleri canlı yayınla verebilecek.

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