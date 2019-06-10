Burak Yılmaz'dan espirili "fırça" paylaşımı

A Milli Takım'ın başarılı forveti Burak Yılmaz, İzlanda'da yaşanan fırça skandalı sonrası instagram hesabından esprili bir fırça paylaşımında bulundu.

Havalimanı'nda skandal bir muameleyle karşı karşıya kaldı. Kafile uzun süre havalimanında bekletilirken, Emre Belözoğlu'na ise açıklama yaptığı esnada tuvalet fırçası uzatıldı!

Dünden itibaren yaşanan bu skandal konuşulurken kaptan Burak Yılmaz'dan yüzleri güldüren bir fırça paylaşımı geldi.

Yıllarca çok fırçasını yedik espirisi

Instagram hesabından Emre Belözoğlu ile bir fotoğrafını paylaşan Burak Yılmaz "Yıllarca çok fırçasını yedik" notunu düştü.