İsmi kesinleşen İsmail Küçükkaya’dan ilk açıklama

AK Parti adayı Binali Yıldırım ile CHP adayı Ekrem İmamoğlu’nun ortak yayınını yönetecek olan İsmail Küçükkaya isminin kesinleşmesinin ardından bir açıklama yaptı.

FOX TV Çalar Saat programı sunucusu ve gazeteci İsmail Küçükkaya, Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu’nun yapılması planlana ortak yayınını sunmasıyla ilgili duygularını dile getirdi.

“Bu benim için tarihi bir görev''

Küçükkaya ''Hem ülkemin demokratik hayatı için hem de aşık olduğum mesleğimin seviyesini yukarı çıkartmak için elimden gelen bütün çabayı göstereceğim” dedi.

Canlı yayının detayları kısa bir süre önce belli olmuştu

İmamoğlu ile Yıldırım'ın canlı yayını 16 Haziran pazar günü gerçekleşecek. Saat 21.00'daki program uydu üzerinden tüm kanallara açık olarak verilecek. Program Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde çekilecek. Teknik alt yapı hizmetlerini CHP ve AK Parti ortaklaşa karşılayacak. Canlı yayını isteyen tüm kanallar ve internet siteleri canlı yayınla verebilecek.