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Ekrem İmamoğlu Binali Yıldırım canlı yayınıyla ilgili son dakika haberi

İmamoğlu- Yıldırım canlı yayınıyla ilgili beklenen son dakika açıklaması geldi. Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu bu pazar günü saat 21.00'da karşı karşıya gelecek.

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanı Mahir Ünal ile CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi öncesi planlanan televizyon programı için anlaştı. İki isim saat 13.30'da kameraların önüne çıkarak detaylarını açıkladı. 

Buna göre İmamoğlu ile Yıldırım'ın canlı yayını 16 Haziran pazar günü gerçekleşecek. Saat 21.00'daki program uydu üzerinden tüm kanallara açık olarak verilecek. Program Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde çekilecek. Teknik alt yapı hizmetlerini CHP ve AK Parti ortaklaşa karşılayacak. Canlı yayını isteyen tüm kanallar ve internet siteleri canlı yayınla verebilecek. 

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