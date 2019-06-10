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Aleyna Tilki cesur kalça dansını paylaştı! Takipçileri resmen dalga geçti

Geçtiğimiz gün tatil yaptığı mekanda bikinili görüntülenerek sosyal medyanın diline düşen Aleyna Tilki, bu sefer sahnedeki kalça dansıyla gündeme geldi.

Aleyna Tilki, yaptıkları ve söyledikleriyle gündem olmaya devam ediyor. Henüz 19 yaşında olmasına rağmen şarkıları milyonlarca dinlenen Tilki, bu kez konseri esnasında yaptığı twerk (kalça dansı) ile gündeme geldi. Tilki, o anları sosyal medya hesabından da paylaşınca, takipçileri tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu. Kıbrıs'ta verdiği konseri esnasında son günlerde sıklıkla seslendirdiği 'Yol Ver' isimli rap şarkısını seslendiren Aleyna Tilki, konserinde çekilen videoyu sosyal medyadan paylaştı. Tilki'nin bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni alırken, çoğu kişi tarafından da tepki çekti.

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