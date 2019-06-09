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Adana'da zincirleme kaza En az 20 yaralı

ADANA'da, iki yolcu otobüsü ile iki otomobilin karıştığı kazada en az 20 kişi yaralandı. Kazayla ilgili çalışmalar devam ediyor.

ADANA merkez Çukurova ilçesi Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Şambayat Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada; iddiaya göre, orta şeritte ilerleyen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 BK 6815 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle önünde ilerleyen 27 YG 542 plakalı başka bir yolcu otobüsüne çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan iki otobüs, sol şeritteki iki otomobile çarparak durdu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Otobüslerden birinde sıkışan yaralıyı çıkaramayan sağlık ekipleri, Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi CANKUR ekibinden yardım istedi.

Kaza yerine gelen CANKUR ekibi, ön tarafta sıkışan yaralıyı uzun uğraşlar sonucu çıkartarak, ambulansa taşıdı.

Otobüs ve otomobillerde yaralanan en az 20 kişi, ambulanslar ile kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hastanelerdeki tedavileri devam ederken, kaza nedeniyle TAG Otoyolu Mersin istikameti trafiğe kapandı.

Ekiplerin kaza yerindeki çalışması devam ediyor.

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