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Marmaris’te yolcu otobüsü cayır cayır yandı

Muğla’nın Marmaris ilçesinden Şırnak’a giden yolcu otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yanarken, içerisindeki 25 yolcu ölümden döndü.

Edinilen bilgiye göre, Marmaris’ten Şırnak’a giden 42 ZD 302 plakalı yolcu otobüsünden Marmaris Gökova karayolu Çamlı Mahallesi’nde seyir halindeyken dumanlar yükselmeye başladı. Otobüsü kenara çeken şoför 25 yolcuyu otobüsten indirdi. Bir anda alev topuna dönen otobüs cayır cayır yanarken, yoldan geçen vatandaşlar o anları cep telefonuyla görüntüledi. Jandarma olay yerinde trafiği kısa süreli keserek, yangının diğer araçlara sıçramasını önledi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, otobüs kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni kesinlik kazanmazken, motor kısmında meydana gelen arıza nedeniyle ortaya çıktığı tahmin ediliyor. 

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