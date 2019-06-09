Emre Mor'dan Türkiye Fransa maçı esnasında olay paylaşım

Bir dönem Türk futbolunun geleceği olarak gösterilen ve kariyerine İspanya'nın Celta Vigo takımında devam eden Emre Mor, Türkiye'nin Fransa'yı yendiği dakikalarda sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Türkiye, dün akşam Fransa'yı tarihinde ilk kez mağlup ederken İspanya'da futbol hayatını sürdüren Emre Mor da sosyal medya hesabından yeni imajını paylaştı.

"Değiştirmemi söylediniz, ben de yaptım''

A Milli Takımımızın Fransa ile karşılaştığı dakikalarda Emre Mor: "Değiştirmemi söylediniz, ben de yaptım, saç rengimi değiştirdim."