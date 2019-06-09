Binali Yıldırım'ın Uğur Dündar talebi 28 yıl önce yayınlanan programla mı ilgili

Türkiye uzun yıllar sonra ilk kez TV'de iki adayın karşı karşıya geldiği bir tartışma programı izleyecek. Yıldırım ve İmamoğlu cephesi bir tartışma programına katılma konusunda hemfikir. Şimdi programın hangi gazetecinin moderatörlüğünde yapılacağı tartışılıyor. İlk isim önerisi Binali Yıldırım'dan geldi. Yıldırım tecrübesi sebebiyle Uğur Dündar ismini önerdi. "Ama başka birini istiyorlarsa ona da eyvallah" diye de ekledi. Uğur Dündar muhalif görüşleriyle tanınan bir gazeteci. Sözcü gazetesinde yazıyor, kısa süre öncesine kadar da Halk TV'de program yapıyordu.

Peki Binali Yıldırım neden onun ismini önerdi? Bu dün akşamdan bu yana tartışılan ve çeşitli yanıtlar verilen bir soru. Ancak Yıldırım'ın önerisiyle akla gelen bir detay var. O da Dündar'ın 28 yıl önce yayınlanan "İşte Hayatınız" isimli programı. Programın Milli Görüş geleneğindeki siyasetçilerin hafızasında önemli bir yeri var. Çünkü Uğur Dündar o programda Milli Görüş lideri Necmettin Erbakan'ı ağırlamıştı. Erbakan o programı çok sevmişti 1991 seçimleri öncesinde yayınlanan program dönemin Refah Partisi Genel Başkanı olan Necmettin Erbakan'ın geniş kesimlerce de tanınmasının önünü açmıştı. Erbakan, hem TV ekranlarında hem de yakın çevresine ömrünün sonuna kadar bu programdan duyduğu memnuniyeti dile getirmişti.