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Tunceli'de 5 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli Kutu Deresi bölgesinde Jandarma Özel Harekat birliklerinin bir mağaraya düzenlediği operasyonda, 5 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından, Tunceli Kutu Deresi bölgesinde bir mağaraya yapılan operasyonda, 5 kadın teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Tunceli Kutu Deresi bölgesinde bir mağaraya Jandarma Özel Harekat birlikleri tarafından operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 5 kadın terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

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