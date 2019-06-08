Kahramanmaraş'ta bayram tatili dönüşü kaza: 3 ölü, 4 yaralı
KAHRAMANMARAŞ Elbistan'da otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Ergün Yılmankaya (29) idaresindeki otomobil, Elbistan-Malatya karayolu Demircilik Mahallesi civarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya devrildi.
Bayram tatili dönüşü
Kazada sürücü ile araçtaki Mehmet Ali (72) ve Ayşe Fatma Yılmankaya (69) olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan Murat (44), Songül (35), Fadime (35) ve Selahattin Yılmankaya (42) ise 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hayatını kaybedenlerin cenazesi Savcılık incelemesinin ardından Elbistan Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Kazanın, araçta bulunanların Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla geldikleri Malatya'dan Adana'ya dönüş yolunda meydana geldiği öğrenildi.