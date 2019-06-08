Süleyman Soylu’dan Akşener’e: Stajyer de olsan 6 ay içişleri bakanlığı yaptın

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ekrem İmamoğlu’nun VIP’e alınmamasına ilişkin açıklama yapan Meral Akşener'e, “Stajyer de olsan 6 ay içişleri bakanlığı yaptın. Sen devletin valisi ne demektir, hangi sorumluluklar ile bu görevi yapar bilmiyor musun?” diyerek yanıt verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşa'da Karadeniz Mahallesi Trabzonlular Derneği tarafından organize edilen programa katıldı. Programda Bakan Soylu'nun yanı sıra Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ve çok sayıda vatandaş da yer aldı. Programda konuşan Soylu, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu’nun Ordu’da VIP salonuna alınmamasına ilişkin açıklama yapan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e cevap verdi. Bakan Soylu, “(İmamoğlu) Geldi, söylediği söz şu ‘bu vali bir it’. Ne oldu o güzel güzel güzel pıtırcıklar, o kucaklamalar. Sen Selahattin Demirtaş’a güzellemeler methiyeler dizeceksin, bu devletin valisine it diyeceksin. Ben dün Meral Akşener’in de ifadesini okudum. Meral Akşener de konuşma yapmış. Stajyer de olsan 6 ay içişleri bakanlığı yaptın. Sen devletin valisi ne demektir, hangi sorumluluklar ile bu görevi yapar bilmiyor musun? Vali kafasına göre iş yapamaz. Ama bir valiye birisi it diyecek, sen onu hiç tenkit etmeyeceksin, döneceksin valiyi tenkit edeceksin. Yazıklar olsun” dedi.