GÜNCEL

İstanbul'da trafik kazası: 2 ölü, 8 yaralı

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu Maslak mevkisinde Edirne istikametine seyreden ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 33 CNT 40 plakalı hafif ticari ile "makas atarak" ilerlediği iddia edilen ve sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 34 RJ 5171 otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle içinde bir ailenin bulunduğu hafif ticari araç yola savrulurken, diğer otomobil de bariyerlere çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, 5'i çocuk 10 yaralıyı çevredeki hastanelere kaldırdı.

Yaralılardan 2'sinin yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadığı belirtildi.

Öte yandan, "makas atarak" ilerlediği öne sürülen 34 RJ 5171 otomobilin sürücüsünün, kaza sonrası olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle yolda bir süre araç trafiği yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçların kaldırılması ve belediye ekiplerinin yaptığı yol temizliğinin ardından trafik akışı normale döndü.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Çin'den beklenmedik hareket: ABD'ye zeytin dalı!
Çin'den beklenmedik hareket: ABD'ye zeytin dalı!
Hukuk fakültesi öğrencisi feci şekilde öldü
Hukuk fakültesi öğrencisi feci şekilde öldü
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine eşit zam
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine eşit zam
İmamoğlu Vali Yavuz'a 'it' dedi mi? İşte o görüntüler...
İmamoğlu Vali Yavuz'a 'it' dedi mi? İşte o görüntüler...
Rusya'dan çok önemli S-400 açıklaması
Rusya'dan çok önemli S-400 açıklaması
Sezai Temelli, Yıldırım'ın "Kürdistan" sözlerine tepki gösterdi
Sezai Temelli, Yıldırım'ın "Kürdistan" sözlerine tepki gösterdi
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Seyir halindeki motosiklet üzerinde tehlikeli hareketler
Seyir halindeki motosiklet üzerinde tehlikeli hareketler
PKK inleri böyle imha ediliyor
PKK inleri böyle imha ediliyor
Erkenci Kuş 44. bölüm 2. fragmanı
Erkenci Kuş 44. bölüm 2. fragmanı
NASA’dan turizm hamlesi! İşte ücreti...
NASA’dan turizm hamlesi! İşte ücreti...
Çorum'da traktör uçuruma yuvarlandı Bir aile yok oldu
Çorum'da traktör uçuruma yuvarlandı Bir aile yok oldu
Mustafa Çeceli'nin eski eşi Sinem Gedik ile müstehcen görüntüleri sızan İntizar anlaştı
Mustafa Çeceli'nin eski eşi Sinem Gedik ile müstehcen görüntüleri sızan İntizar anlaştı
Karabük'te yağmur ve dolu yolları dere yatağına çevirdi
Karabük'te yağmur ve dolu yolları dere yatağına çevirdi
Dünyada sadece 60 tane kalmıştı Samsun'da böyle görüntülendi!
Dünyada sadece 60 tane kalmıştı Samsun'da böyle görüntülendi!