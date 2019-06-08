Mesut Özil'in düğününe Acun Ilıcalı'nın dansı damga vurdu

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Türkiye'nin konuştuğu Mesut Özil ile Amine Gülşe'nin düğününe katıldı. Dün akşam evlenen Amine Gülşe ve Mesut Özil çiftinin düğününe katılan Acun Ilıcalı nikah sonrası yapılan partide dans etti.

Kendi düğününde bile eski Şeyma Subaşı ile dans etmekten kaçınan Ilıcalı’nın dansı uzun süre konuşulacak gibi gözüküyor. Ilıcalı kendi düğününde bile dans etmemiş ve bu uzun süre konuşulmuştu.

Bu sefer ise Ilıcalı damat Özil ile karşılıklı döktürdü ve bu anlar sosyal medyaya damga vurdu.