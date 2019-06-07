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Karabük'te yağmur ve dolu yolları dere yatağına çevirdi

KARABÜK’te 5 dakika süreyle etkili olan dolu ve yağmur yolları adeta dere yatağına çevirdi.

Kentin 100. Yıl Mahallesi ve Karabük-Kastamonu karayolu üzerinde etkili olan dolu ve sağanak yağış etkili oldu.

Yollarda olan sürücüler zor anlar yaşarken, yollar ise adeta dere yatağına döndü.

Kısa süreli etkili yağışlar sonrası sürücüler su birikintisi oluşan yollarda güçlükle ilerleyebildi.

Ulaşımın tek şeritten sağlandığı karayolunda biriken sular ise polis ve karayolları ekiplerinin çalışması sonrası tıkanan mazgallar açılarak giderildi.

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