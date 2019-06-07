YEREL

Çorum'da traktör uçuruma yuvarlandı Bir aile yok oldu

ÇORUM'un İskilip ilçesinde kontrolden çıkan traktörün uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.

ÇORUM'un İskilip ilçesi İbik köyünde Galip K. yönetimindeki traktör, Semerkaya mevkinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü ve yanında bulunan eşi Güllü K. ve oğlu Berkay K. hayatını kaybederken, yeğeni Süleyman K. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık görevlilerinin yanı sıra itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 200 metre aşağıdaki kazazedelere ekipler ulaşamayınca İl Afet Acil Durum Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi. Bir süre sonra olay yerine gelen AFAD ekipleri yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından uçuruma yuvarlanan traktörde bulunan ailenin cesetlerini bulundukları yerden çıkardı. Yaralı Süleyman K. ise olay yerinde bulunan ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Real Madrid yılın transferini açıkladı Eden Hazard
Real Madrid yılın transferini açıkladı Eden Hazard
NASA’dan turizm hamlesi! İşte ücreti...
NASA’dan turizm hamlesi! İşte ücreti...
TEM'in Kocaeli kesiminde trafik durma noktasına geldi
TEM'in Kocaeli kesiminde trafik durma noktasına geldi
Çorum'da traktör uçuruma yuvarlandı Bir aile yok oldu
Çorum'da traktör uçuruma yuvarlandı Bir aile yok oldu
Karabük'ü dolu vurdu! Sadece 15 dakika sürdü
Karabük'ü dolu vurdu! Sadece 15 dakika sürdü
Şenol Güneş oynamayacak 4 ismi açıkladı
Şenol Güneş oynamayacak 4 ismi açıkladı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Karabük'te yağmur ve dolu yolları dere yatağına çevirdi
Karabük'te yağmur ve dolu yolları dere yatağına çevirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mesut Özil'in nikah şahidi oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mesut Özil'in nikah şahidi oldu
Erkenci Kuş 44. bölüm 2. fragmanı
Erkenci Kuş 44. bölüm 2. fragmanı
Binali Yıldırım: Uğur Dündar'ı tercih ederim
Binali Yıldırım: Uğur Dündar'ı tercih ederim
Karaman'da yılan itfaiye çalışanının elini soktu
Karaman'da yılan itfaiye çalışanının elini soktu
Mustafa Çeceli'nin eski eşi Sinem Gedik ile müstehcen görüntüleri sızan İntizar anlaştı
Mustafa Çeceli'nin eski eşi Sinem Gedik ile müstehcen görüntüleri sızan İntizar anlaştı
Burdur’da zincirleme trafik kazası 5 yaralı
Burdur’da zincirleme trafik kazası 5 yaralı
Dünyada sadece 60 tane kalmıştı Samsun'da böyle görüntülendi!
Dünyada sadece 60 tane kalmıştı Samsun'da böyle görüntülendi!