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Beyoğlu'nda 2 kadına korkunç saldırı kamerada!

Beyoğlu'nda yabancı uyruklu iki kadın, iki erkek tarafından sokak ortasında feci şekilde darp edildi. Darp olayı ile kadınlar ve saldırganlar arasındaki kovalamaca ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay dün saat 11.00'da meydana geldi. Beyoğlu'nda 2 erkek, yabancı uyruklu 2 kadını darp etmeye başladı. DHA'nın haberine göre, araya giren esnaf ilk başta kadınları korumaya çalıştı. Saldırganlardan biri, kadına tekme tokatla saldırırken, diğer saldırgan ise önce yumruk attığı kadını daha sonra bir işyerinin camına fırlattı. Kırılan cam kadını hafif yaraladı.

Kadın koşarak kaçarken saldırgan eline aldığı cam parçası ile kadını kovalamaya başladı.

Saldırgan kadını darp ettiği sırada arkadaşı da korumak istedi, ancak saldırgan arkadaşını korumak isteyen kadının yüzüne cam parçası ile vurdu. Kadının karşılık vermesiyle yere düşen saldırgan, diğer kadını kovalamaya devam etti. Yine kız arkadaşını korumak için araya giren kadın bu sırada yere düştü.

Saldırgan yere düşen kadına feci şekilde tekmeler atarken araya giren bir vatandaş kadını kurtardı. Kadınlar daha sonra koşarak olay ortadan kayboldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine saldırganlar direndi.

Taraflar birbirinden şikayetçi olmayınca 2 saldırgan serbest bırakıldı.

Yaşanlar ise çevrede bulunan işyerlerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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