4 kişinin öldüğü fabrika yangınında 2 tutuklama

Rıdvan Dilmen, "Burak Yılmaz, 3 gol atmış kadar iyi oynadı. Hem Varane'ı, hem de Umtiti'yi yerle bir etti. Mehmet Zeki; Fransa'da Neymar'a karşı oynuyor, Merih Demiral Ronaldo'ya karşı oynuyor. Bundesliga'da oynayanlar, çok önemli oyunculara karşı oynuyorlar. Avrupa Şampiyonası'na gideceğimizi düşünüyorum ama en çok mutlu eden konu, 2024'e kadar gözüm arkada değil." ifadelerini kullandı.