4 kişinin öldüğü fabrika yangınında 2 tutuklama
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde 4 kişinin öldüğü tekstil fabrikası yangını sonrası gözaltına alınan 4 kişiden fabrika sahibi ve fabrikadaki diğer firma sahibi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Rıdvan Dilmen, "Burak Yılmaz, 3 gol atmış kadar iyi oynadı. Hem Varane'ı, hem de Umtiti'yi yerle bir etti. Mehmet Zeki; Fransa'da Neymar'a karşı oynuyor, Merih Demiral Ronaldo'ya karşı oynuyor. Bundesliga'da oynayanlar, çok önemli oyunculara karşı oynuyorlar. Avrupa Şampiyonası'na gideceğimizi düşünüyorum ama en çok mutlu eden konu, 2024'e kadar gözüm arkada değil." ifadelerini kullandı.