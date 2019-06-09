GÜNCEL

Ersin Düzen'den Fransa marşının ıslıklanmasına tepki

Türkiye, Fransa'yı sahadan silerden maçtan önce rakip takımın milli marşının ıslıklanması bize hiç yakışmadı. Ersin Düzen de konuyla alakalı isyanını dile getirdi.

Türkiye A Milli Futbol Takımımız EURO 2020 elemeleri H Grubu'ndaki üçüncü maçında Dünya Kupası'nın son şampiyonu Kaan Ayhan ve Cengiz Ünder'in golleriyle Fransa'yı 2-0 mağlup etti. Türkiye, Fransa'yı devirerek tüm dünyayı ters köşeye yatırdı ancak ülke olarak ayıbımızı da konuşmamız gerek. Karşılaşma öncesinde Fransa Milli Takımı'nın ulusal marşının ıslıklanması hiç hoş değildi. Ülkelerin ulusal marşları kutsaldır ve büyük bir tarihi zaferler sonucu ortaya çıkmıştır.

Konya halkına yakışmadı
Aynı durum Fransa'da bizim başımıza gelse herhalde yeri göğü inletirdik ve 'ırkçılık' başlıkları adı altında manşetler atardı. O yüzden 'evet' yendik tarihi bir zafer elde ettik ama ayıbımızı da konuşmalıyız. Konya halkı, maçın başından sonuna kadar Türkiye'yi çok güzel destekledi sahip çıktı ama rakip takımın milli marşını ıslıklamak onlara yakışmadı.

''Aynı saygıyı göstermeliyiz'' 
Fransa'ya karşı yapılan bu saygısızlığı dile getiren Ersin Düzen, ''Nasıl ki biz kendi ulusal marşımıza dünyanın her yerinde saygı bekliyorsak başka ülkeler de bizim misafirimiz olduğunda aynı saygıyı göstermeliyiz.'' ifadelerini kullandı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Kocaeli'ndeki tekstil fabrikasında 4 işçi ölmüştü! Fabrika sahibi hakkında karar verildi
Kocaeli'ndeki tekstil fabrikasında 4 işçi ölmüştü! Fabrika sahibi hakkında karar verildi
Binali Yıldırım neden Uğur Dündar'ı istedi?
Binali Yıldırım neden Uğur Dündar'ı istedi?
Evkur Yeni Malatyaspor Sergen Yalçın ile anlaşmaya vardı
Evkur Yeni Malatyaspor Sergen Yalçın ile anlaşmaya vardı
Ersin Düzen'den Fransa marşının ıslıklanmasına tepki
Ersin Düzen'den Fransa marşının ıslıklanmasına tepki
İşte bayram tatilinin acı bilançosu: 91 ölü, 650 yaralı!
İşte bayram tatilinin acı bilançosu: 91 ölü, 650 yaralı!
Londra'da parkın ortasında etraftaki insanları umursamayan çift, ilişkiye girdi!
Londra'da parkın ortasında etraftaki insanları umursamayan çift, ilişkiye girdi!
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Binali Yıldırım'ın Uğur Dündar talebi 28 yıl önce yayınlanan programla mı ilgili
Binali Yıldırım'ın Uğur Dündar talebi 28 yıl önce yayınlanan programla mı ilgili
Acun Ilıcalı'dan olay Emre Belözoğlu paylaşımı
Acun Ilıcalı'dan olay Emre Belözoğlu paylaşımı
Süleyman Soylu: Tunceli Kutu Deresi'nde 5 terörist kıstırıldı
Süleyman Soylu: Tunceli Kutu Deresi'nde 5 terörist kıstırıldı
Burak yılmaz: Sahaya çıkıp isyan etmemiz gerekiyordu
Burak yılmaz: Sahaya çıkıp isyan etmemiz gerekiyordu
4 kişinin öldüğü fabrika yangınında 2 tutuklama
4 kişinin öldüğü fabrika yangınında 2 tutuklama
Erkenci Kuş 44. bölüm 2. fragmanı
Erkenci Kuş 44. bölüm 2. fragmanı
Rıdvan Dilmen Fransa galibiyetini yorumladı Burak Yılmaz'ı öve öve bitiremedi
Rıdvan Dilmen Fransa galibiyetini yorumladı Burak Yılmaz'ı öve öve bitiremedi
Mustafa Çeceli'nin eski eşi Sinem Gedik ile müstehcen görüntüleri sızan İntizar anlaştı
Mustafa Çeceli'nin eski eşi Sinem Gedik ile müstehcen görüntüleri sızan İntizar anlaştı