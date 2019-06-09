Ersin Düzen'den Fransa marşının ıslıklanmasına tepki

Türkiye A Milli Futbol Takımımız EURO 2020 elemeleri H Grubu'ndaki üçüncü maçında Dünya Kupası'nın son şampiyonu Kaan Ayhan ve Cengiz Ünder'in golleriyle Fransa'yı 2-0 mağlup etti. Türkiye, Fransa'yı devirerek tüm dünyayı ters köşeye yatırdı ancak ülke olarak ayıbımızı da konuşmamız gerek. Karşılaşma öncesinde Fransa Milli Takımı'nın ulusal marşının ıslıklanması hiç hoş değildi. Ülkelerin ulusal marşları kutsaldır ve büyük bir tarihi zaferler sonucu ortaya çıkmıştır.

Konya halkına yakışmadı

Aynı durum Fransa'da bizim başımıza gelse herhalde yeri göğü inletirdik ve 'ırkçılık' başlıkları adı altında manşetler atardı. O yüzden 'evet' yendik tarihi bir zafer elde ettik ama ayıbımızı da konuşmalıyız. Konya halkı, maçın başından sonuna kadar Türkiye'yi çok güzel destekledi sahip çıktı ama rakip takımın milli marşını ıslıklamak onlara yakışmadı.

''Aynı saygıyı göstermeliyiz''

Fransa'ya karşı yapılan bu saygısızlığı dile getiren Ersin Düzen, ''Nasıl ki biz kendi ulusal marşımıza dünyanın her yerinde saygı bekliyorsak başka ülkeler de bizim misafirimiz olduğunda aynı saygıyı göstermeliyiz.'' ifadelerini kullandı.