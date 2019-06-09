Nusret şimdi de eti drone ile uçurdu

Saltbae hareketiyle tüm dünyada fenomen haline gelen Nusret Gökçe durmuyor! Ünlü işletmeci Nusret, sosyal medya paylaşımları ile gündeme gelmeye devam ediyor. Nusret'in yeni paylaştığı videoda servisini yapacağı et kendisine drone ile getirildi. Gökçe geçtiğimiz günlerde verdiği bir söyleşide "Bugün şirketimin marka değeri 1.5 milyar dolar olarak hesaplanıyor" diyerek gündeme gelmişti.