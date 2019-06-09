Oleksandr Zinchenko canlı yayında muhabir Vlada Sedan'ı öptü

Ukrayna, EURO 2020 elemelerinde dün gece Lviv'de konuk ettiği Sırbistan'ı 5-0'la bozguna uğratırken karşılaşma sonrasında çok konuşulacak bir olay yaşandı. Ev sahibi ekibin Manchester City'de forma giyen yıldız oyuncusu Oleksandr Zinchenko, maçın ardından kendisiyle röportaj gerçekleştiren Futbol 1 ve Futbol 2 kanallarının muhabiri Vlada Sedan'ı öptü. Sedan, Zinchenko'nun bu hareketi sonrası önce güldü, sonra da utanarak yüzünü kapattı.