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Oleksandr Zinchenko canlı yayında muhabir Vlada Sedan'ı öptü

Ukrayna'nın EURO 2020 elemelerinde dün gece kendi sahasında Sırbistan'ı 5-0'la geçerken Oleksandr Zinchenko, maçın ardından kendisiyle röportaj gerçekleştiren Vlada Sedan'ı öptü.

Ukrayna, EURO 2020 elemelerinde dün gece Lviv'de konuk ettiği Sırbistan'ı 5-0'la bozguna uğratırken karşılaşma sonrasında çok konuşulacak bir olay yaşandı. Ev sahibi ekibin Manchester City'de forma giyen yıldız oyuncusu Oleksandr Zinchenko, maçın ardından kendisiyle röportaj gerçekleştiren Futbol 1 ve Futbol 2 kanallarının muhabiri Vlada Sedan'ı öptü. Sedan, Zinchenko'nun bu hareketi sonrası önce güldü, sonra da utanarak yüzünü kapattı.

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