GÜNCEL

Hataylı şehidin yürek yakan paylaşımı

Suriye'nin Azez ilçesinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) üssüne yönelik terör saldırısında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Halil Kurt’un hikayesi yürekleri dağladı.

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Halil Kurt’un bir yıl önce göreve başladığı ve evlilik hazırlığı içerisinde olduğu öğrenilirken, Şehit Kurt’un yatağı önünde çektiği ve sosyal medyadan paylaştığı “Kardeşim hakkımı helal ediyorum size. Helal hoş olsun” sözleri yürekleri dağladı. Şehit Piyade Uzman Onbaşı Halil Kurt bugün öğle namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak. Törene İçişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı da katılacak.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
İsmail Küçükkaya bombası! Ekrem İmamoğlu ve Yıldırım canlı yayınıyla ilgili
İsmail Küçükkaya bombası! Ekrem İmamoğlu ve Yıldırım canlı yayınıyla ilgili
Cumhur ittifakını destekleyen Sedat Peker şaşırttı : Boğazdaki dindar müsrifler
Cumhur ittifakını destekleyen Sedat Peker şaşırttı : Boğazdaki dindar müsrifler
İmamoğlu ve Yıldırım arasındaki fark ne kadar? Sosyal medya rakamları
İmamoğlu ve Yıldırım arasındaki fark ne kadar? Sosyal medya rakamları
Geri adım mı atılıyor? Trump'ın Huawei kararı sonrası yeni gelişme
Geri adım mı atılıyor? Trump'ın Huawei kararı sonrası yeni gelişme
Fatih Altaylı'dan Konya seyircisine tepki: Yapılan ayıptır
Fatih Altaylı'dan Konya seyircisine tepki: Yapılan ayıptır
Ekrem İmamoğlu Binali Yıldırım canlı yayınıyla ilgili son dakika haberi
Ekrem İmamoğlu Binali Yıldırım canlı yayınıyla ilgili son dakika haberi
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Ukraynalı basketbolcu ilgi odağı oldu! Gören dönüp bir daha baktı!
Ukraynalı basketbolcu ilgi odağı oldu! Gören dönüp bir daha baktı!
Farenin banyo keyfi
Farenin banyo keyfi
3600 ek gösterge son durum 24 Haziran öncesi çıkar mı yeni haber
3600 ek gösterge son durum 24 Haziran öncesi çıkar mı yeni haber
Taksiye binen kadın tacize uğradı bunu öğrenen oğlu dayak attı
Taksiye binen kadın tacize uğradı bunu öğrenen oğlu dayak attı
Ankara'daki sel felaketi! Anne ile kızını kurtarma anları kamerada
Ankara'daki sel felaketi! Anne ile kızını kurtarma anları kamerada
Şevval orucu nedir ne zaman kaç gün tutulur kazaya sayılır mı?
Şevval orucu nedir ne zaman kaç gün tutulur kazaya sayılır mı?
Aleyna Tilki cesur kalça dansını paylaştı! Takipçileri resmen dalga geçti
Aleyna Tilki cesur kalça dansını paylaştı! Takipçileri resmen dalga geçti
Kurban Bayramı ne zaman 2019 tatil günleri güncel takvimi
Kurban Bayramı ne zaman 2019 tatil günleri güncel takvimi