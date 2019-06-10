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Ukraynalı basketbolcu ilgi odağı oldu! Gören dönüp bir daha baktı!

Taksim Meydanı'na gelen 2 metre 5 santim boyundaki Ukraynalı basketbolcu kadına, turistler yoğun ilgi gösterdi. Basketbolcu kadını görenle fotoğraf çektirmek için birbiriyle yarıştı

İstanbul'da Taksim Meydanı'na gelen 2 metre 5 santim boyundaki Ukraynalı kadın basketbolcu ve 2 metre 3 santim boyundaki Kanadalı erkek basketbolcu ilgi odağı oldu. Meydanda gezen ikilinin çevresini bir anda turistler sardı ve özellikle kadına yoğun ilgi gösterdiler. İHA'daki habere göre basketbolcu kadınla fotoğraf çektirmek için birbiriyle yarışan turistler 2 metre 5 santim boyundaki kadının yanında adeta cüce gibi kaldı. Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda hatıra fotoğrafı çektirmek isteyen basketbolcu kadın yoğun ilgiden dolayı fotoğraf çektirmekte zorlandı. Bir süre sonra ise fotoğraf çektirmekten vazgeçti ve ayağındaki topuklu ayakkabıları çıkartıp yanındaki basketbolcu arkadaşıyla beraber meydandan koşarak uzaklaştı.

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