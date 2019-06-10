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Taksiye binen kadın tacize uğradı bunu öğrenen oğlu dayak attı

BEYLİKDÜZÜ’nde çok sinirlenen genç, annesine sarkıntılık yaptığı belirtilen taksiciyi demir sopayla dövdü. Daha sonra ise taksinin camlarını tuzla buz etti.

Olay, geçtiğimiz hafta Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Dilek Ş. isimli kadın evine gitmek için Bakırköy’den Mazlum Ö.’nün kullandığı taksiye bindi. Beylikdüzü’ne doğru yola çıktıkları sırada taksi şoförü ile Dilek Ş. arasında sözlü tartışma başladı. Taksicinin sözleri ve hareketlerinden rahatsız olan Dilek Ş., evinin önüne geldiğinde "yanımda para yok yukarıya çıkıp getireceğim" dedi ve taksiciden beklemesini istedi. Taksi şoförünün kendisine sarkıntılık yaptığını iddia eden Dilek Ş. evde olan oğlu Umut T.’ye yolda yaşadıklarını anlatarak taksicinin aşağıda beklediğini söyledi.

Taksiciyi demir sopayla dövdü

Yaşananları duyan Umut T., evde bulunan demir sopasını alarak aşağıya indi. Aşağıda bekleyen Mazlum Ö.’yü gören Umut T. demir sopayla taksicinin önce kafasına daha sonra vücuduna vurmaya başladı. Sinirini alamayan Umut T. taksi şoförünün ardından taksiye zarar vererek camlarını tuz buz etti. Olayı gören vatandaşlar polis ekipleri ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri Umut T.'yi gözaltına alırken taksi sürücüsü Mazlum Ö. ise Beylikdüzü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

O anlar kamerada

Beylikdüzü’nde annesine sarkıntılık ettiği iddia edilen taksiciyi döven genç saniye saniye kameralara yansıdı. Görüntüde, taksi sürücüsünün Dilek Ş. isimli kadının aşağıya para indirmesini beklediği görülüyor. Kısa bir süre sonra Umut T.’nin yanında bir arkadaşıyla gelerek elindeki demir sopayla acımasız bir şekilde taksi sürücüsünü dövdüğü görülüyor. Daha sonra sinirini alamayan Umut T. taksi şoförünün aracına defalarca vuruyor ve camlarını indiriyor.

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