Müge Anlı ihtimal vermiyordu! Bayram günü kaybolan Ali Atabey'den acı haber

Ramazan Bayramı’nın birinci gününde kaybolan Ali Atabey’den acı haber geldi. Park etmiş bir Panelvan aracın kenarında bir küçük çocuğun cansız bedeninin bulunması, Müge Anlı’da aranan 11 yaşındaki Ali Atabey’in ölümünü gözler önüne serdi. Nasıl öldüğü netlik kazanmayan Ali’nin ölümünün araştırılması üzerine Müge Anlı’nın ekibi olay yerinden canlı yayın yaptı. Anlı’nın ekibi, aracın içine girerek içeriden kapıyı açmaya çalıştılar ancak başaramadılar. Panelvana girdi ancak çıkamadı: Bu bilginin üzerine çocuğun araca girdiğini, ancak kapının açılamadığı için dışarı çıkamadığı tahmin edildi. Duvar ile aracın arasına sıkıştı: Ancak çocuğun araba ile duvar arasında sıkıştığı üzerinde duruluyor. Bayram günü olması dolayısıyla ise aracın çevresinde olan iş yerlerinin kapalı olması ise talihsizlik olarak nitelendiriliyor. Bir şey mi yapıldı?: Ali Atabey’in dedesi ise bu olayın iyice incelenmesini istediğini belirtti. Çocuğun aradan geçmesinin mümkün olmadığını belirten Dede, Ali’ye bir şey yapıldığı üzerinde duruyor. Güvenlik kamerasına bakılacak: Epilepsi hastası olan Ali’nin ölümünü inceleyen Müge Anlı, arabanın hemen arkasında duran güvenlik kamerasına bakılmasını istedi.