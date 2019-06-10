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Rumların sondaj gemimizin personelini tutuklama kararına Türkiye ilk tepki

Rumların sondaj gemimizin personelini tutuklama kararına Türkiye ilk tepki

Dışişleri Sözcüsü Hami Aksoy, "Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Fatih Sondaj Gemisi için tutuklama kararı doğru ise bizim açımızdan hiçbir geçerliliği olmayacaktır" dedi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Fatih Sondaj gemisinde görevli personeli ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı,(TPAO) ile işbirliği yapan şirket yetkilileri ile birlikte 25 personeli ve gemi mürettebatı hakkında iki tutuklama kararında Kıbrıs Rum Yönetimi’nin kendi deniz bölgesinde izinsiz olduğunu gerekçe göstererek uluslararası alanda girişim başlatmıştı.

Ayrıntılar geliyor...

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