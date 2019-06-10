Alanyaspor Erol Bulut'u resmen açıkladı

Aytemiz Alanyaspor, teknik direktör Erol Bulut ile anlaştıklarını resmen açıkladı.
Sergen Yalçın ile yolları ayıran Aytemiz Alanyaspor yeni teknik direktörünü buldu. Akdeniz ekibi, daha önce Yeni Malatyaspor'dan ayrılan Erol Bulut ile prensipte anlaşma sağlandığını bildirmişti.
Twitter üzerinden bir paylaşım yapan Alanyaspor "Hoş geldin Erol Bulut " notuyla anlaşmayı duyurdu. Resmi sözleşmenin hafta içinde yapılması bekleniyor.
Hoş geldin Erol Bulut 💚🧡#Alanyaspor pic.twitter.com/rcOePGYD3u— Aytemiz Alanyaspor (@Alanyaspor) 10 Haziran 2019