HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Bir devir kapanıyor Mozilla Firefox ücretli hale geliyor

Bir devir kapanıyor Mozilla Firefox ücretli hale geliyor

Mozilla Firefox CEO’su Chris Beard ücretli versiyonunun ne zaman kullanıma sunulacağını açıkladı.

Mozilla CEO’su Chris Beard , yeni sürümün VPN ve güvenli bulut depolama gibi özelliklerle birlikte Ekim ayında piyasaya sunulacağını söyledi. Şirket daha önce ProtonVPN ile bir ortalık kurmuştu.

Bu ortaklık kapsamında, Kullanıcılar 10 dolarlık bir ücret karşılığında VPN hizmetini alabiliyordu. Ücretli Firefox ile birlikte bu hizmet, ücrete dahil edilecek. VPN hizmetini abonelik ücreti ödeyenlere sunulacak.

Ücretsiz Firefox olacak mı?
Beard, ücretsiz Firefox için de bir açıklama yaptı. Yönetici, mevcut özelliklerin ücretlendirme planına dahil edilmediğini belirtti. Abonelik hizmeti sunacaklarını söyleyen Beard, bunun premium bir seviye olacağının altını çizdi.

Ücretli olacak Firefox hakkında henüz fiyat açısından bir bilgi bulunmuyor. Kullanıcılar ücretsiz Firefox kullanımına devam ediyor.

SON DAKİKA HABERLERİ
Medipol Başakşehir'de Okan Buruk dönemi
Medipol Başakşehir'de Okan Buruk dönemi
AK Partili Bülent Turan'dan yeni askerlik yasası ile ilgili kritik açıklama!
AK Partili Bülent Turan'dan yeni askerlik yasası ile ilgili kritik açıklama!
50 günlük yavru köpeği canice öldürdü
50 günlük yavru köpeği canice öldürdü
Konyaspor'dan İzlanda'nın onaylanmamış havaalanı iddiasına yanıt
Konyaspor'dan İzlanda'nın onaylanmamış havaalanı iddiasına yanıt
Basına sızan şok ABD mektubuna yanıt buna bir cevap verilir
Basına sızan şok ABD mektubuna yanıt buna bir cevap verilir
Mali'de dehşet! En az 100 ölü var
Mali'de dehşet! En az 100 ölü var
ÖNCEKİ HABERLER
Kaç gün devamsızlık yapan teşekkür takdir belgesi alamaz?
Kaç gün devamsızlık yapan teşekkür takdir belgesi alamaz?
Nasıl güneş gözlükleri kullanılmalı? Uzmanından uyarı geldi
Nasıl güneş gözlükleri kullanılmalı? Uzmanından uyarı geldi
Kurban Bayramı başlangıcı ne zaman 2019 9 gün tatil olur mu?
Kurban Bayramı başlangıcı ne zaman 2019 9 gün tatil olur mu?
Şevval orucu kazaya sayılır mı kaç gün tutulur önemi nedir?
Şevval orucu kazaya sayılır mı kaç gün tutulur önemi nedir?
Abdullah Avcı Beşiktaş'a imza attı bakın ne sözü verdi
Abdullah Avcı Beşiktaş'a imza attı bakın ne sözü verdi
İsmail Küçükkaya eşi Eda Demirci kimdir mesleği ne?
İsmail Küçükkaya eşi Eda Demirci kimdir mesleği ne?
KOSGEB personel alım başvuru ekranı 2019 son gün ne zaman?
KOSGEB personel alım başvuru ekranı 2019 son gün ne zaman?
2019-2020 okullar ne zaman açılacak MEB iş takvimi
2019-2020 okullar ne zaman açılacak MEB iş takvimi
Yorumlar