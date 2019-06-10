Bir devir kapanıyor Mozilla Firefox ücretli hale geliyor

Mozilla Firefox CEO’su Chris Beard ücretli versiyonunun ne zaman kullanıma sunulacağını açıkladı.

Mozilla CEO’su Chris Beard , yeni sürümün VPN ve güvenli bulut depolama gibi özelliklerle birlikte Ekim ayında piyasaya sunulacağını söyledi. Şirket daha önce ProtonVPN ile bir ortalık kurmuştu.

Bu ortaklık kapsamında, Kullanıcılar 10 dolarlık bir ücret karşılığında VPN hizmetini alabiliyordu. Ücretli Firefox ile birlikte bu hizmet, ücrete dahil edilecek. VPN hizmetini abonelik ücreti ödeyenlere sunulacak.

Ücretsiz Firefox olacak mı?

Beard, ücretsiz Firefox için de bir açıklama yaptı. Yönetici, mevcut özelliklerin ücretlendirme planına dahil edilmediğini belirtti. Abonelik hizmeti sunacaklarını söyleyen Beard, bunun premium bir seviye olacağının altını çizdi.

Ücretli olacak Firefox hakkında henüz fiyat açısından bir bilgi bulunmuyor. Kullanıcılar ücretsiz Firefox kullanımına devam ediyor.