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Nasıl güneş gözlükleri kullanılmalı? Uzmanından uyarı geldi

Nasıl güneş gözlükleri kullanılmalı? Uzmanından uyarı geldi

Düşük kalitedeki güneş gözlüklerinin göz sağlığını büyük oranda olumsuz etkilediğini söyleyen Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Candan Karaca, "Tercih edilmesini gereken nitelikli gözlüklerin başında ise güneşten gelen UV ışınlarını kesebilen özellikte gözlüklerin olması büyük önem taşımaktadır” dedi. 

Karaca, güneş gözlükleri tercihinde dikkat edilmesi konular hakkında bilgi verdi. Birçok üründe olduğu gibi düşük fiyatlardaki güneş gözlüklerinde de kalitenin düştüğünü ifade eden Karaca, konuşmasına şu şekilde devam etti;

“Düşük kalitedeki güneş gözlükleri göz sağlığını büyük oranda olumsuz etkilemektedir. Tercih edilmesini gereken nitelikli gözlüklerin başında ise güneşten gelen UV ışınlarını kesebilen özellikte gözlüklerin olması büyük önem taşımaktadır."

"İdeal olan gözlüklerin yüzde 100 ultraviyole ışınları korumasına sahip olmaları oldukça önemlidir. Sahte güneş gözlüklerinin kullanımı sarı nokta, gözde oluşabilecek et hastalıkları ya da farklı alerjik hastalıklarına yol açmaktadır” dedi. 

“Gözlük şekli önemli” 
Gözlük tercihinde önemli faktörlerden birisinin de gözlüğün şekli olması gerektiğine dikkat çeken Karaca, “Özellikle küçük çerçeveli gözlükler yeterli koruma sağlayamayabilir. Bu nedenle gözün çevresini kaplayan gözlükler UV-A ve UV-B ışınlarının göze verebileceği zararları engellemesinde önemli katkı sağlamaktadır.

Ayrıca belirtilmesi gereken unsur ise gözlüklerin temizliğine dikkat edilmesidir. Gözlüklerin kendi kutusunda saklanması ve temiz su, sabun gibi dezenfekte edilmese gerekmektedir” diye konuştu. 
Karaca ayrıca, güneş gözlüklerinde önemli olanın gözlük camının koyuluğu değil imal edildiği madde olduğunu ve gözlük camlarının renginin ve koyuluğunun UV ışınlarını kesmede bir etkisinin bulunmadığını sözlerine ekledi. 

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