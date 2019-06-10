Didem Arslan İsmail Küçükkaya kararına gönül mü koydu olay açıklamalar

Ekrem İmamoğlu- Binali Yıldırım canlı yayınıyla ilgili fikri ilk ortaya atan isim olan Habertürk program sunucusu Didem Arslan Yavuz, moderatör olarak İsmail Küçükkaya'nın karar verilmesi sonrası olay açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin gündemini günlerdir meşgul eden sadece İstanbul seçimlerinin tartışılacağı İmamoğlu ile Yıldırım'ın canlı yayınında moderatör kim olacak sorusu yanıt buldu.

Tarihi tartışmanın moderatörlüğünü FOX TV'de Çalar Saat'i sunan İsmail Küçükkaya üstlenecek.

Öte yandan iki adayın İstanbul seçimi ile ilgili tartışmasını mümkün kılacak canlı yayın fikrini ortaya atan ilk isim olan Didem Arslan Yılmaz, AK Parti ve CHP'nin İsmail Küçükkaya üzerinde uzlaşması sonrası sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşımlarda bulundu.

Başarılar diledi

İsmail Küçükkaya'ya başarılar dileyen Yılmaz ''en iyi şekilde yöneteceğine inanıyorum , kendisine başarılar diliyorum. Başından beri söylüyorum, önemli olan demokrasimize büyük katkısı olacak bu yayının yapılacak olması.'' dedi.

Karara gönül koydu şeklinde yorumlandı

Arslan'ın canlı yayın detaylarının netleşmesi sonrası ''Bu süreçte tek kazancım, dost görünen ikiyüzlüleri tanımak oldu'' diyerek isim vermeden serzenişte bulunması, bazı kesimlerce ''Didem Arslan Yılmaz karara gönül koydu'' şeklinde yorumlandı.

İşte Arslan'ın ilgili paylaşımı;