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Elektriğe zam haberine EPDK'dan açıklama

Elektriğe zam haberine EPDK'dan açıklama

EPDK'dan bugün bir gazetede yer alan “Elektriğe zam yolda: Temmuzda yüzde 30’un üzerinde zam yapılacak” başlıklı habere ilişkin açıklama yapıldı.

İşte Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK) yapılan o açıklama:

Bugün bir gazetede yer alan “Elektriğe zam yolda: Temmuzda yüzde 30’un üzerinde zam yapılacak” başlıklı haberde;

Kurumumuzun 16/5/2019 tarihli ve 8592 sayılı Kurul Kararı ile 2019 yılı Haziran-Aralık dönemi için aylık bazda, tedarik edilen birim enerji miktarı başına öngörülen YEKDEM maliyetlerinin güncellenmesi de gerekçe gösterilerek 1 Temmuz 2019 tarihi itibarıyla geçerli olacak perakende elektriksatış tarifelerinde %34 oranında artış olacağı yönünde asılsız bir bilgi yer almaktadır.

Bilindiği üzere tedarik edilen birim enerji miktarı başına öngörülen YEKDEM maliyetinde yapılan güncelleme nihai elektrik tarifelerini etkilememekte olup söz konusu öngörü referans niteliğindedir.

Perakende elektrik satış tarifeleri ilgili mevzuat kapsamında belirlenmekte olup 1 Temmuz 2019 tarihi itibarıyla geçerli olacak tarifelere ilişkin herhangi bir karar alınmadığı gibi herhangi bir karara esas hesaplama da henüz yapılmamıştır.

Elektrik tarifeleri konusunda kamuoyumuzun dogru bilgilendirilmesi için Kurumumuz tarafından yapılan açıklamaların dikkate alınmasını rica ederiz.

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