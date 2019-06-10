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Ortak yayın kararı! Yıldırım'dan Küçükkaya ile ilgili bomba açıklama

Ortak yayın kararı! Yıldırım'dan Küçükkaya ile ilgili bomba açıklama

Binali Yıldırım, rakibi Ekrem İmamoğlu ile yapacağı ortak yayına ilişkin "Uğur Dündar bilmediğimiz bir nedenle vazgeçti. İsmail Küçükkaya başarılı program yapan bir arkadaşımız, umarım bu yayında da aynı başarısını sürdürecektir." ifadelerini kullandı.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım, "Uğur Dündar bilmediğimiz bir nedenle vazgeçti. İsmail Küçükkaya başarılı program yapan bir arkadaşımız, umarım bu yayında da aynı başarısını sürdürecektir" diye konuştu.

Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

Uğur Dündar çıkışı

İsmail Küçükkaya başarılı program yapan bir arkadaşımız, umarım bu yayında da aynı başarısını sürdürecektir. Başından beri ben bu konuda çok açık ve net olarak kim olursa olsun dedim. Uğur Dündar teklifini de kendim yapmıştım. Ama tabi henüz daha bilemediğimiz bir nedenle vazgeçti.

İzlanda'da Milli takıma yapılan hakaret

Bizim gençlerimizin moralini bozmak için modası geçmiş yollar izliyorlar. Bu hareket bizim çocuklarımızı daha da hırslandıracaktır. Milli takımımıza Şenol Hocaya başarılar diliyorum. Vaktim olursa gitmek istiyorum.

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