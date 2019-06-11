AK Parti ve CHP'nin İsmail Küçükkaya tercihi! Ünlü isimlerden ilk tepkiler çok konuşulacak
Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu'nun karşılaşacağı ortak yayın için AK Parti ile CHP 6 maddelik protokol imzaladılar. Ünlü isimlerden İsmail Küçükkaya tercihine ilk tepkiler de gecikmedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ile CHP Grup Başkanvekili Engin Altay İstanbul'da, basın toplantısı düzenledi.
Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu bu pazar günü saat 21.00'da karşı karşıya gelecek.
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AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanı Mahir Ünal ile CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi öncesi planlanan televizyon programı için anlaştı.
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İki isim saat 13.30'da kameraların önüne çıkarak detaylarını açıkladı. Buna göre İmamoğlu ile Yıldırım'ın canlı yayını 16 Haziran pazar günü gerçekleşecek.
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Saat 21.00'daki program uydu üzerinden tüm kanallara açık olarak verilecek. Program Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde çekilecek. Teknik alt yapı hizmetlerini CHP ve AK Parti ortaklaşa karşılayacak.
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