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Altın alacaklar dikkat! İşte altında son durum...

Altın alacaklar dikkat! İşte altında son durum...

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 247 bin 200 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 247 bin 200 lira, en yüksek 250 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü cuma günkü kapanışa göre yüzde 1,16 azalışla 247 bin 200 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 363 milyon 95 bin 358,65 lira, işlem miktarı ise 1.464,71 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 368 milyon 378 bin 441,98 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Altınbaş Kıymetli Madenler ve İş Bankası şeklinde sıralandı.

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