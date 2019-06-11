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Devlet Bahçeli'nin İsmail Küçükkaya tepkisinin nedeni belli oldu

Devlet Bahçeli'nin İsmail Küçükkaya tepkisinin nedeni belli oldu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İsmail Küçükkaya'nın Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu arasındaki ortak yayını sunmasına sert tepki göstermesinin nedenlerini, Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya yazdı.

Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu’nun tüm kanallara açık ortak yayını 16 Haziran’da saat 21.00'de İsmail Küçükkaya’nın moderatörlüğünde Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayında yapılacak. AK Parti ve CHP'nin yankı uyandıran ortak kararı, MHP'de memnuniyetsizliğe yol açtı.

MHP lideri Devlet Bahçeli, Twitter hesabından Küçükkaya için "Bu şahsın Cumhur İttifakı ve MHP’ye husumet besleyen tavrı açıktır, bilinmektedir. Tarafsız değildir, samimi değildir, yeterli hiç değildir. Kaldı ki, FOX TV’nin yayın çizgisi de bulanık ve sorunludur". ifadelerine yer verdi.

Moderatörlük için Didem Arslan Yılmaz'ı öneren Bahçeli, Küçükkaya'nın olması halinde ortak yayını izlemeyeceğini ilan etti. Bahçeli'nin sert tepkisi ve AK Parti'nin tercihinin nedenlerini, Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya bugünkü köşesinde paylaştı.

MHP'ye danışılmaması ve Kürdistan ifadesi

(...)Aktarıldığına göre, karşılık beklemeden İstanbul’da aday çıkarmayacağını açıklayan, Yıldırım’ın ortak adayı olduğunu ilan eden MHP’ye program ile ilgili herhangi bir danışmada bulunulmamış. Bu gelişme, “Kürdistan…” söylemiyle yükselen, ancak “kol kırılır yen içinde kalır” anlayışıyla bir süreliğine içe atılan tepkiyi de dışa çıkarmış.

"Çekinmediğimizi gösterdik"

AK Parti ise moderatör belirlenirken, “Kimseden çekinecek tarafımız yok, kim olursa olsun varız; programı da bize uzak biri yönetsin, ona da varız” yaklaşımı içinde hareket ettiklerini belirtiyor; bir amaç güdülmediğini vurguluyor.

Aktardıklarına göre “kamuoyuna, hiçbir şeyden çekinmeyen ve kaçmayan, tam tersine kendine güveni olan imajının verilmesi” hedeflenmiş."

Muharrem Sarıkaya'nın yazısının tamamı

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