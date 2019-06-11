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Fetullah Gülen intihar girişiminde bulundu iddiası Fuat Uğur fotoğraf paylaştı

Fetullah Gülen intihar girişiminde bulundu iddiası Fuat Uğur fotoğraf paylaştı

Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur, 15 Temmuz 2016'da düzenlenen darbe girişiminin planlayıcısı Fethullah Gülen'in intihar girişiminde bulunduğu iddiasını okurlarına aktardı. Uğur, yazısında Gülen'e ait olduğunu ileri sürdüğü bir fotoğrafa da yer verdi.

FETÖ içinde Gülen'den sonra en güçlü adam olarak gösterilen Mustafa Özcan'ın Gülen'in talimatlarını dinlemediği, ikilinin Ramazan ayı öncesinde restleştiği iddia ediliyor.

Fuat Uğur, Türkiye gazetesinde "Fetullah Gülen neden intihar girişiminde bulundu?" başlığıyla yayımlanan yazısında, Gülen'in tartışma sırasında Özcan'ı kendi ölümüyle tehdit ettiğini yazdı. 

Daha önce FETÖ'de önemli görevler üstlenmiş olan Ümit Akdemir'in içeriden aldığı bilgileri köşesine taşıyan Uğur, yazısına şöyle devam etti:

Çok kullandığı ilaçlarından bol miktarda alarak intihara teşebbüs ettiğini tahmin ediyor

"Ancak son gelen bilgi inanılmazdı. Fetullah Gülen dediğini yapmış ve intihar girişiminde bulunmuştu. Ancak kurtarılmıştı. Ümit’e ulaştırılan aşağıdaki fotoğraf intihardan kurtarılan Fetullah’ın eli. Serum takılmış ve uzun süre kaldığından dolayı da morarmış bir el.
 
Peki Fetullah Gülen nasıl intihar girişiminde bulunmuştu? Bu, inancına aykırı değil miydi? Sonuçta ayaküstü bin tane takiyye yapıp buna da bir kılıf bulabilirdi ama yine de intihar Müslüman olan için kesinlikle yasaklanan bir eylem. Başkasını öldürmekten daha ağır bir günah.
Ümit Akdemir FETÖ elebaşının günde sayısı belirsiz derecede çok kullandığı ilaçlarından bol miktarda alarak intihara teşebbüs ettiğini tahmin ediyor. Çünkü Fetullah cehennemde intihar eylemini gerçekleştirdiği yöntemle ceza göreceği bilgisiyle kendini bu konuda da garantiye aldı. Lâkin Fetullah’ın intiharı fark edildi ve müdahale edildi. Ramazan ayı da bu nedenle nekahetle geçti.
 
Yine kıyafet mesajı: Bu kez kefenle
 
Aradan epey zaman geçtikten sonra Fetullah Gülen’in ilk Bamteli konuşması Ramazan Bayramı münasebetiyle yayınlandı. Normalde 35-40 dakika olan Bamteli konuşması ilginçtir sadece 5-6 dakikaydı.
Fetullah bembeyaz bir kıyafetle çıkmıştı bu kez.

Fuat Uğur'un yazısının tamamı

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