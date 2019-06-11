Emeklinin gözü mecliste! Müjdeli haberi bekliyor

Milyonlarca emeklinin intibak umudu sürerken, maaşları artıracak yeni düzenlemeler gündemde. Sehven eksik bağlanan aylıklara mercek tutan SGK, gelir farkını azaltacak uygulamaları hayata geçirecek. Ayrıca, maaş hesabında kullanılan 'aylık bağlama oranlarının' eşitlenmesini öngören tasarı Meclis’te.

Eksik maaşlara düzeltme

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kayıtlarında bulunan emekli Bağ-Kur'lulara verilen maaşlarda sehven oluşan eksiklikleri gidermek için düğmeye bastı. Bu kapsamda, emeklilerin maaş dosyalarının yeniden tarandığı öğrenildi. İnceleme sonucunda eksik ödeme yapıldığı belirlenen Bağ-Kur'lulara bu paralar iade edilecek. Maaş düzeltilecek, geriye dönük eksik ödenen tutarlar da toplu olarak verilecek. Bu kapsamda, 2009 yılında emekli olan bir Bağ-Kur'luya şimdiye kadar 1.305 lira eksik yatırıldığını tespit eden SGK, bu vatandaşa toplu olarak ödeme yaptı. SGK'nın taramasını yaptığı Bağ-Kur'lu sayısının 700 bin kişi olduğu bildirildi.

Makas kapanacak

Türkiye'de emekli maaşı hesabında 3 ayrı formül bulunuyor. En yüksek aylık bağlama oranı 2000 yılına kadar olan çalışmalar için uygulanıyor. Onu, 2000- Eylül 2008 arası izliyor. En düşük aylık bağlama oranı ise Ekim 2008'den sonrası için uygulanıyor. Ekim 2008 sonrasında sigortalılık süresi uzadıkça, özellikle asgari ücret üzerinden prim ödeyenlerin bağlanacak maaşında düşüş yaşanıyor. Şimdi bu karma emekli aylığı hesaplama sistemi yerine bütün dönemleri kapsayan tek bir emekli aylığı hesaplama sisteminin getirilmesi gündemde.

Düşmeyecek, artacak

Milyonlarca kişinin beklediği düzenleme hayata geçirilirse, halen çalışanlara emekli olurken bağlanacak maaş yükselecek. 2000 yılı öncesinde emekli olanlarda en düşük SSK emekli aylığı 1.389 lira seviyesinde bulunuyor. 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlarda ise en düşük maaş 1.020 lira. Tek hesaplama sistemiyle bu tablo değişecek. 2008 sonrasında çalışılan dönem uzadıkça maaş düşmeyecek. 2000 öncesi ve sonrası arasındaki makas kapanacak.

Eşit hesap teklifi meclis'te

Anayasa Mahkemesi, 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlara intibak için adres olarak Meclis'i göstermiş, kararın ardından aylık bağlama oranlarının yükseltilmesi için Meclis’e birçok kez teklif sunulmuştu. Bu tasarılar hakkında bilgi veren Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Sosyal Güvenlik Komisyonu Başkanı ve SGK Müşaviri Ali Duman, teklifin 1999 ve 2008 yıllarındaki aylık bağlama oranlarını düşüren yasaların yeniden düzenlenmesine yönelik olduğunu söyledi. Duman,”Bilhassa asgari ücret düzeyinde çalışanların günümüz itibarıyla emekliye ayrıldıklarında 1999 yılı öncesine kıyasla, aylıklarında yüzde 40’a varan bir kayıp oluşmasının önlenmesi ve fazla çalışmaları sebebiyle emekli maaşlarının yükseltilmesi gerektiği halde düşmesine yol açan yasa maddelerinin düzenlenmesi isteniyor” dedi.