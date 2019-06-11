Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu’nun 'İstanbul’da ne işi var?’ sorusuna yanıt

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ekrem İmamoğlu’nun ‘Bir İçişleri Bakanı’nın İstanbul’da ne işi var?’ sorusuna bakın nasıl yanıt verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Bağcılar'daki bir fesivalin açılışına katıldı ve 23 Haziran Pazar günü gerçekleşecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi hakkında açıklamalarda bulundu.

Millet İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu sert bir dille eleştiren Soylu, “Hangi yolda hangi düsturda gittiğimizi biliyoruz. CHP’nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı diyor ki; ‘Bir İçişleri Bakanı’nın İstanbul’da ne işi var?’ Ankara’dan ibaret sanıyor İçişleri Bakanı’nın görevini. Niye İstanbul’da işim olduğunu söyleyeyim. Neyle görevli olduğumu da söyleyeyim." dedi ve şöyle devam etti:

''Görevimiz İstanbul’a PKK’nın sızmasını engellemektir''

"Doğu ve Güneydoğu’da o dağlarda bu ülkenin birliğine saldıranlara karşı milletçe hangi cevabı veriyorsak, oradaki kahramanlarımız hangi cevabı veriyorsa benim görevim İçişleri Bakanı olarak da, İstanbul’da Süleymaniye’de doğan bir kardeşiniz olarak da, Karadeniz’de Trabzon’da doğan bir evladınız olarak da benim görevim açık ve net… Doğu ve Güneydoğu’da PKK’nın varlığını nasıl oradan kaldırmaya çalışıyorsak, görevimiz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı üzerinden İstanbul’a PKK’nın sızmasını engellemektir. Bu kadar açık ve net.”

''Biz İstanbul’u hangi zenginlikler içerisinden nasıl bir yoksulluğa bıraktıklarını da biliyoruz''

“Eğer bunu yapmazsak Aybüke Yalçın kızımıza hesabımızı ödeyemeyiz” diyerek 2 yıl önce teröristler tarafından şehit edilen öğretmeni hatırlatan Bakan Soylu, “Eğer bunu yapmazsak Bedirhan bebeğimize hesabımızı ödeyemeyiz. Biz İstanbul’u biliyoruz. Biz İstanbul’u hangi zenginlikler içerisinden nasıl bir yoksulluğa bıraktıklarını da biliyoruz. Nasıl bir beceriksizliği ve aynı zamanda nasıl bir basiretsizliği ortaya koyduklarını çok net biliyoruz” ifadelerini kullandı.