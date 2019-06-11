Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul seçimi için dikkat çeken karar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Haziran'da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için miting yapmayacak.

AK Parti'nin 23 Haziran'da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimi için kampanya ve miting programı belli oldu.

Buna göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Binali Yıldırım lehine miting yapmayacak.

23 Haziran'da gerçekleştirilecek İBB Başkanlığı seçimi için adaylar ve partileri çalışmaları sürdürüyor. AK Parti İstanbul Adayı Binali Yıldırım'ın da kampanya süreci kesinleşti.

Erdoğan Ankara'da olacak

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; Toplantılarını ve görüşmelerinin ağırlıklı olarak İstanbul'da yapan Erdoğan bu hafta Ankara'da olacak. Ankara'da yapacağı kabullerinin yanı sıra Erdoğan, 14-15 Haziran'da Tacikistan'da gerçekleşecek Asya'da İş Birliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı Zirvesi'ne katılacak.