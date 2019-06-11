İzlanda devleti nerede işte haritası ve İzlanda'nın lezbiyen başbakanı

İZLANDA ile yaşanan Milli Takım krizi tepki çekerken bu ülkeye dair bilinmeyenler merak konusu oldu. İzlanda hakkında merak edilenleri derledik.

Euro 2020 Elemeleri'nde İzlanda ile oynayacağı maç için ülkeye giden Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın, saatlerce havalimanında bekletilmesine tepkiler sürüyor. Türkiye diplomatik ilişkisinin olmadığı İzlanda'ya Norveç üzerinden nota verdi.

İzlanda'ya olan ilgimiz de bu olayla birlikte körüklendi. İşte İzlanda haritası ve bu ülkeye dair bilgiler.





İzlanda, Atlas Okyanusu'nun kuzeyinde Grönland'ın güneydoğusu ile İskandinavya ve Büyük Britanya'nın kuzeybatısında yer alan bir ada ve Avrupa ülkesi. İzlanda, Arktik Okyanusu ile çevrilidir.

861 yılında Norveçliler tarafından keşfedilen adaya ilk kez 9 ve 10. yüzyılda Norveç’ten gelen Vikingler yerleşmişlerdir. İç anlaşmazlıklar sonucu bağımsızlığını kaybeden ada 1262 yılında Norveç’in egemenliği altına girdi. 14. yüzyılda Norveç’in Danimarka’ya bağlanmasıyla, Danimarka’nın hâkimiyeti altına geçti. İzlanda bağımsızlığını 1944 yılında kazanmıştır.

Ordusu olmayan tek NATO üyesi

İzlanda 1949 yılında NATO’ya üye oldu. Ordusu olmayıp da NATO üyesi olan tek ülkedir. 17 Haziran 1944'te, Amerika Birleşik Devletleri, İzlanda'yı ilk tanıyan ülke olmuştur.

İzlanda'nın nüfusu

İzlanda’nın nüfusu 320.000 bin kişidir. Nüfusun %80’i şehirlerde, diğer kısmı köylerde yaşar. Başkent Reykjavik'te nüfus 145.237 kişidir.

İlginç İzlanda yasakları



İzlanda halkı için Theogir’in koyduğu kurallar bugün de geçerlidir. İzlanda’da bugün topluma açık yerlerde bira ve benzeri alkollü içkiler içmek yasaktır.

Halkın büyük kısmı Hristiyanlığın Evangelist mezhebine (%95,6) bağlıdır. Geri kalan kısmının %3,7 Protestan, %0,7’si Katoliktir. Ülkede konuşulan diller İzlandaca (Resmi Dil), Danimarkaca, İngilizce, Nord lehçeleri ve Almancadır.

Sadece 5 üniversitesi var

İzlanda’da eğitim düzeyi yüksektir. 7-15 yaşları arasında eğitim mecburi olup okuma-yazma bilmeyen yoktur. İzlanda’da beş üniversite ve iki kolej bulunmaktadır.

Başbakanı da eşcinsel

İzlanda toplumu LGBT kişilere karşı toleranslıdır. 27 Haziran 2010'dan itibaren İzlanda'da eşcinsel evlilik yasal hale gelmiştir. Ülkenin başbakanı Jóhanna Sigurðardóttirda eşcinselliği ile açık olan dünyanın ilk seçilmiş devlet başkanıdır.